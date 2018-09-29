По водительскому удостоверению можно будет покупать алкоголь

Минпромторг представил проект обновленного перечня документов, которые продавец вправе требовать у покупателя для подтверждения его совершеннолетия. Проект представлен на портале regulation.gov.ru.

Список документов практически остался прежним – к нем лишь добавилось водительское удостоверение. Помимо него, в список входят паспорт гражданина РФ и загранпаспорт, временное удостоверение личности и удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, вид на жительство и другие.

Обновленный список вступит в силу с 31 марта будущего года, сообщает Минпромторг.

Ранее сообщалось, что планируется повысить с 18 до 20 лет возраст, при котором разрешена продажа алкогольной продукции.