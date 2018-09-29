Стали известны последствия бедного тяжелого детства

Чешские ученые из Национального института психического здоровья выявила связь тяжелого детства и когнитивных функций в старости. По их данным, связь эта – негативная.

В исследовании приняли участие 20 тысяч европейцев из 16 стран в возрасте 71 года. Когнитивные функции проверялись с помощью специальных тестов на словарный запас и память. 844 человека, которые провели детство в бедности, показали самые низкие показатели среди тестируемых. Результаты исследования опубликовал журнал Neurology.

Так, ученые доказали, что неблагоприятное детство имеет неблагоприятные последствия. Таким образом, ученые установили, что методы защиты от когнитивного спада необходимо применять еще в раннем возрасте.