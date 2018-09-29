В Калининградской области нашли обломки штурмовиков Ил-2 времен Великой Отечественной войны

Ордена Отечественной войны первой и второй степеней, орден Боевого Красного Знамени и нагрудный гвардейский знак нашли в земле по прошествии более 70 лет. Сохранились и их номера, а значит, имена погибших летчиков будут установлены.

Участники региональной общественной поисковой организации «Совесть» рассказали, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что обнаружен экипаж гвардии лейтенанта Якова Сергеевича Щеглова.

Поисковики сверяются с архивными документами – в донесениях о безвозвратных потерях есть вся информация о сбитых советских самолетах. В данной местности в 1945 году шли ожесточенные бои за Восточную Пруссию, и окрестности буквально нашпигованы железом. Тысячи мельчайших деталей одной большой «мозаики» необходимо сложить воедино, чтобы точно определить имена и обстоятельства гибели героев. Одна из самых крупных находок – авиационная пушка. Именно такие устанавливались на штурмовики Ил-2.

На одной из находок виднеется прекрасно сохранившийся номер, который совпадает с номером самолета, который и хотели найти поисковики. 5807 – именно под этими цифрами числится в документах штурмовик, на котором летали младший лейтенант Николай Гальченко и младший сержант Шотта Чубинидзе. Несколько лет поисковики пытались обнаружить в лесах погибший экипаж. Окончательную точку поставят в архивах Минобороны России, куда будет отправлена вся информация о найденных самолетах.