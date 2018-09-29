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Найдена диета от депрессии

Екатерина Масло
22:54 29.09.2018
Исследователи проанализировали данные, которые были получены в результате предыдущих исследований, посвященных взаимосвязи между рационом людей и появлением депрессии.
Найдена диета от депрессии
Фото: Elena Sikorskaya, Russian Look, Globallookpress

Традиционная средиземноморская диета, которая богата фруктами, овощами, орехами, растительными и морепродуктами, помогает существенно снизить риск появления депрессии. Об этом сообщает сайт Университетского колледжа Лондона.

Они проанализировали данные, которые были получены в результате предыдущих исследований, которые были посвящены взаимосвязи между рационом людей и появлением депрессии.

По словам ведущего автора исследования, есть доказательства того, что связь между рационом и депрессией выходит за пределы влияния диеты на размер тела или другие аспекты здоровья, которые, в свою очередь, которые могут повлиять на настроение человека.

В результате исследования ученые выяснили, что средиземноморская диета снижает риск появления депрессии на 33 процента по сравнению с людьми, которые не особо следят за тем, что они едят. А так называемая провоспалительная диета с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и обработанных пищевых продуктов, напротив повышает риск возникновения депрессии.  

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