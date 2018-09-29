К Земле летит астероид размером с Биг-Бен

В американском космическом агентстве NASA предупредили о приближении к Земле астероида SP1 размером с часовую башню Вестминстерского дворца в Лондоне. Об этом пишет Express.

По предварительным оценкам, длина космического тела варьируется от 70 до 160 метров. Скорость его движения около 36 700 миль в час (около 60 тыс. км/ч).

Ученые сообщают, что на самом коротком расстоянии от Земли астероид будет находиться в среду.