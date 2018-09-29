Детектив нашел на Украине украденные голландские полотна

Артур Бранд, частный детектив из Нидерландов, смог вернуть на родину часть украденных из музея города Хорна и позже найденных на Украине старинных полотен. Об этом сообщил Sputnik.

Неизвестные обокрали музей Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году. Преступники вынесли 24 старинные картины и несколько других артефактов. Позже расследование зашло в тупик, и о картинах десять лет ничего не было слышно.

Спустя десять лет, в 2015 году, с посольством Нидерландов в Киеве связался некий Борис Гуменюк, который представился бойцом из батальон ОУН*, и показал он показал фотографию одного из украденных полотен. Оказалось, что произведение искусства находилось у его людей. По его словам, полотна были найдены случайно на востоке страны. Гуменюк выяснил, что картины принадлежат нидерландскому музею, но отдавать их не спешил и потребовал заплатить ему 50 миллионов евро.

Детектив Бранд рассказал, что не поверил ни одному слову Гуменюка, так как если бы полотна обнаружил нормальный человек, он бы не занимался вымогательством. В 2016 сыщику удалось вернуть пять из 24 украденных картин. Он заявил, что не прекратит расследование и уверен, что другие картины вернутся домой. По его словам, в этой истории замешан Киев, «а не какие-то пророссийские повстанцы».