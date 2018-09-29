Человек упал под поезд на станции московского метро «Тверская»: движение поездов приостановлено

На станции «Тверская» замоскворецкой линии Московского метрополитена человек упал под поезд. Как пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на рельсы под прибывающий поезд.

Машинист применил экстренное торможение, однако было уже поздно. В результате мужчина скончался. По словам очевидцев, пассажиров поезда высадили, движение на «зеленой» ветке приостановлено «по техническим причинам».

На месте работают сотрудники экстренных служб.