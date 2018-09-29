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Сирийский военнослужащий погиб в Алеппо в результате обстрелов боевиков

Алексей Савелов
22:00 29.09.2018
Атака была совершена террористами, действующими в Идлибской зоне деэскалации.
Сирийский военнослужащий погиб в Алеппо в результате обстрелов боевиков
Фото: Karam Almasri ZUMAPRESS.com Globallookpress

В результате обстрела позиций правительственных войск в одном из районов города Алеппо погиб один военнослужащий. Об это сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко на брифинге.

Кроме того, по его словам, в течение суток неоднократно были зафиксированы обстрелы населенных пунктов в провинции Латакия, Хама и районов города Алеппо.Всего имело место быть не менее 21 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

При это продолжается процесс выхода мирных жителей Идлибской зоны деэскалации из занимаемых боевиками территорий через гумкоридоры, организованные российскими военными. Так, за прошедшие сутки зону деэскалации покинули 301 человек, в том числе 141 ребенок.

Кроме того, российские военные продолжают гуманитарную операцию в Сирии. Так, сегодня была проведена гумакция в населенном пункте провинции Алеппо, в результате которой было выдано 119 комплектов школьной формы, 119 школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и 119 продовольственных и гигиенических наборов.

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