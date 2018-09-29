В сеть утекли личные данные британских чиновников

В сеть попала личная информация британских чиновников, в частности бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, министра финансов Филипа Хаммонда и других. Об этом пишет Sky News.

Причиной утечки данных в открытый доступ называют сбой в системе безопасности приложения, созданного для конференции в Бирмингеме, в которой участвуют члены Консервативной партии Великобритании.

По данным телеканала, неизвестные каким-то образом получили доступ к частной информации чиновников и смогли ее изменять. В результате в интернете были опубликованы номера телефонов и адреса электронной почты.