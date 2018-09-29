По Крымскому мосту откроется движение грузовиков

В понедельник, 1 октября, откроется движение грузовиков по Крымскому мосту. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно нормативной базе, которая регулирует проезд по федеральным трассам общего назначения.

Отмечается, что в досмотровых пунктах на Керченском и Таманском берегах будет проводиться обеспечение транспортной безопасности.

Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение планировалось открыть в декабре 2018 года, но работы были завершены раньше. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, движение транспорта было запущено 16 мая.