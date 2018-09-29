Стало известно об участии Порошенко в богослужениях в храмах УПЦ МП

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион заявил, что украинский лидер Петр Порошенко до избрания на пост президента страны принимал участие в богослужениях в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у него есть фотография, где Петр Порошенко, еще до президентства, принимает участие в богослужении УПЦ МП. На снимке он облачен в стихарь. Само богослужение проходило в Ионинском монастыре.

Ранее Иларион заявил, что в том случае, если Украинской церкви будет предоставлены автокефалия, РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.