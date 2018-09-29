Власти Солсбери просят помочь в создании нового образа города после «дела Скрипалей»
В совете графства Уилтшир полагают, что все оцепленные ранее заведения в городе очищены и открыты для туристов.
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Власти Солсбери обратились к команде специалистов по «ребрендингу» с просьбой помочь создать новый образ города после «дела Скрипалей». Об этом пишет The Guardian.
«Солсбери известен во всем мире, однако не по тем причинам, по которым нам хотелось бы», - приводит издание слова члена совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.
В совете графства Уилтшир полагают, что все оцепленные ранее заведения в городе очищены и открыты для туристов.