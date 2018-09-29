Москва вошла в десятку городов с лучшими рождественскими ярмарками

Москва вошла в рейтинг городов с лучшими рождественскими ярмарками и фестивалями по версии The Telegraph.

В списке российская столица заняла девятое место. Авторы рейтинга посоветовали своим читателям посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные блюда и напитки.

Первую строчку в списке занял Торонто, вторую - Гонконг. На третьей расположился Гернси. Страсбург и Зальцбург оказались на четвертов и пятом местах соответственно.