В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад. Останки двух летчиков удалось отыскать в ходе поисковой экспедиции в горном районе Тамдао. Один из них, предположительно, капитан советских Военно-воздушных сил Юрий Поярков. Также в джунглях нашли обломки самолета летчика.

Юрий Поярков проходил службу в качестве пилота-инструктора во Вьетнамской народной армии. В апреле 1971 года он пропал, выполняя учебный полет вместе с другим летчиком на советском МиГ-21С.

Подробности об операции российских летчиков в апреле 1971 года во Вьетнаме и о гибели советского инструктора в интервью радио «Звезда» рассказал историк авиации Николай Бодрихин.

«Инструкторы учили летать, учили взаимодействовать в воздухе. Самым главным и ярким инструктором был Сутягин. И Кромаренко. У них было четыре человека летного состава, всего двадцать спецов, технарей. Один наш летчик погиб, Юрий Поярков. Вьетнамцы искали место падения его самолета десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски», - рассказал «Звезде» Бодрихин.

По просьбе внучки пропавшего военнослужащего Анны поиски проводились в северной части страны на протяжении последнего года.