Минфин сделал прогноз по курсу рубля на 17 лет вперед

Министерство финансов России прогнозирует, что до 2036 года курс рубля к доллару составит до 73,9 рубля. Кроме того, ведомство предсказало стабилизацию мировых цен на нефть в диапазоне 40-50 долларов за баррель в этот период. Прогноз размещен на сайте бюджетной системы.

В документе сообщается, что курс рубля к доллару в 2021-2025 годы составит 66,4 рубля, в 2026-2030 годы - 71,1 рубля, в 2031-2035 годы - 73,9 рубля.

По оценке ведомства, с высокой вероятностью цены на нефть на средне- и долгосрочном горизонте стабилизируются в диапазоне 40-45 долларов за баррель. По прогнозам Минфина, стоимость нефти Urals с 2021 по 2025 год будет составлять 55,2 доллара за баррель, в 2026-2030 годы - 52,2 доллара за баррель, в 2031-2035 годы - 54,9 доллара за баррель.

Также в документе сообщается, что значительная часть источников мирового предложения нефти, включая Российскую Федерацию и Ближний Восток, имеет низкую пороговую рентабельность в диапазоне от 10 до 30 долларов за баррель. Сланцевая добыча в США выгодна при ценах около 35-50 долларов за баррель. Ведомство считает, что не надо забывать о менее эффективных источниках добычи, таких как глубоководные шельфовые месторождения или битумные пески Канады, для которых в последнее время произошло сокращение пороговых издержек вплоть до 50-60 долларов за баррель. Минфин заключает, что в данный момент отсутствуют экономические предпосылки для сохранения высоких цен на нефть в ближайшие годы.