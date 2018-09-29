«Навоз вывозить»: пользователи Сети раскритиковали новые украинские БТР
По мнению пользователей, вид нового украинского БТР не внушает доверия.
Пользователи Сети раскритиковали внешний вид и технические характеристики новых украинских бронетранспортеров «Буцефал». По их мнению, вид нового украинского БТР не внушает доверия.
«Из пластилина», - пишет @Burvod20 в Instagram.
«Навоз на нем в поля вывозить хорошо», - пишет Вера Моисеева в комментариях к новости в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины похвастались новым БТР-4Е «Буцефал», который был передан на вооружение армии страны. Полноприводная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и боевым модулем, включающим ПТУР «Стугна».