Жгучий аргумент: в Кемерово местный житель пытался сжечь магазин

В Кемерово недовольный покупатель попытался сжечь комиссионный магазин вместе с сотрудниками. В торговой точке он приобрел мобильный телефон, но уже через пару дней решил его вернуть. Получив вежливый отказ, мужчина ушел.

Правда, ненадолго. Вернулся через час, облил дверь бензином и поджег. На записи с камеры видеонаблюдения запечатлено, как, наказав обидчиков, мужчина быстрым шагом покидает теперь уже место преступления. Но далеко уйти не удалось, его быстро задержали сотрудники полиции.

Теперь мстителю - а им оказался ранее судимый местный житель - грозит до пяти лет лишения свободы.