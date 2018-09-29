Спасатели потеряли связь с районом эпицентра землетрясения в Индонезии

Жертвами разрушительного цунами и серии подземных толчков в Индонезии стали 420 человек. Число погибших растет по мере того, как спасатели разбирают завалы.

Кроме того, спасателям не удается установить связь с районом, который оказался в эпицентре землетрясения вблизи Дунгала в провинции Центральный Сулавеси. В посольстве РФ заявили, что на этот час россиян среди погибших и пострадавших нет. Свои соболезнования в связи с трагедией главе Индонезии выразил президент России Владимир Путин.

Гигантская волна накрыла прибрежные территории острова накануне. Два землетрясения магнитудой 7,1 и 7,4 произошли в городе Палу, после чего в ночь на 29 сентября возникло цунами, высота волн которого достигала двух метров. Стихия сметала постройки, машины, людей, превратив обустроенную набережную в руины. Больницы города переполнены, врачи оказывают помощь прямо на улицах.