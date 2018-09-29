Это святое дело - Алина Бородаева о строительстве главного храма ВС РФ

Главный храм ВС РФ, строительство которого началось в подмосковном парке «Патриот», станет третьим по своим размерам православным собором. Первый камень в основание будущего храма уже заложен. Инициатива по возведению музейно-выставочного центра, совмещенного с православным собором, принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Проект предусматривает строительство в едином русско-византийском стиле. Каждый предел храма будет посвящен святому покровителю одного из родов войск. Все работы будут вестись на народные пожертвования.

Инициативу Сергея Шойгу уже поддержали общественные деятели, знаменитые музыканты, актеры, спортсмены, сами военные и предприниматели. Среди тех, кто высказывается за строительство, и Алина Бородаева, генеральный директор сети медицинских центров.

«Защита Отечества - это святое дело. Я считаю, что идея строительства храма в парке "Патриот" - это замечательная идея, которую должны поддержать все. Ведь храм объединит не только военнослужащих, но и всех людей, небезразличных к судьбе нашей Родины.

В России не найти семьи, в которой не потеряли бы кого-то в годы Великой Отечественной войны, и я призываю всех, кому небезразлична судьба нашей Родины, поддержать строительство храма, потому что это действительно благое дело», - рассказала Бородаева.

Если вы тоже хотите внести свой вклад в строительство главного храма ВС РФ, то на нашем сайте есть вся информация о банковских реквизитах. Их можно найти, пройдя по данной ссылке.