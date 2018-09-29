В Крыму ответили на заявление Порошенко о принятии резолюции ООН по полуострову

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что в Генассамблее ООН находятся люди, которые «по своему интеллектуальному уровню и политической зрелости» не ниже, чем президент Украины Петр Порошенко. Именно поэтому резолюции по Крыму не будет. Об этом Гемпель рассказал в интервью RT.

Он выразил мнение, что в последнее время Порошенко фактически утратил весь свой политический авторитет.

«И за счет таких месседжей, которые позволяет себе украинский президент, думаю, он не станет выше», - отметил политик.

По словам Гемпеля, политическая деятельность Порошенко «подходит к концу».

Ранее Петр Порошенко сообщил, что якобы получил гарантии о принятии резолюции по Крыму Генассамблеей ООН. По его мнению, в этом документе Россия будет названа «страной-оккупантом».