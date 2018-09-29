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Женщина летела метров пять, обожгло лицо и контузило - помощник Хакимзянова о моменте взрыва в Донецке

Анастасия Евдокимова
18:20 29.09.2018
Помощник кандидата на пост главы ДНР Хакимзянова рассказал о взрыве в Донецке.

Помощник кандидата на пост главы ДНР Игоря Хакимзянова Михаил Чумаченко в момент взрыва в Донецке находился в машине во дворе здания и видел все происходящее своими глазами. Об обстоятельствах инцидента он рассказал в интервью «Звезде».

По его словам, взрыв произошел в момент, когда участники совещания собирали подписи за Игоря Хакимзянова.

«Сегодня днем я находился на Хлебодарной, было совещание коммунистов. На совещании я не присутствовал, я не член компартии. Я ждал в машине. После совещания Игорь Хакимзянов пригласил меня внутрь, и там начали собирать подписи за Хакимзянова, первого министра обороны ДНР, и в течение получаса мы занимались этим. Я вышел во двор, оттуда на улицу, раздался взрыв, я сразу выскочил на площадку, там внутренний дворик.  Там лежала наша сотрудница Ольга… Обожженное лицо, судя по всему, контузия, взрывной волной ее вынесло из прихожей. Вынесло прямо во двор, она летела метров пять. После, не сразу, вышел, шатаясь, Игорь Хакимзянов. Несколько проникающих ранений правой руки, плеча. Шея, обожженное лицо, контузия. И еще один мальчик лет двадцати, член районной партии, и женщина лет сорока пяти, четыре человека ранены», - сказал Чумаченко.

Ранее кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов рассказал, как все произошло. Первый секретарь ЦК компартии ДНР Борис Литвинов, который стал очевидцем взрыва, в интервью «Звезде» также рассказал о произошедшем. По его словам, совещание компартии подходило к концу, все стали выходить из кабинета, и в это время прогремел взрыв.

Взрыв произошел в субботу в трехэтажном здании в Куйбышевском районе на съезде компартии ДНР. Пострадали четыре человека, среди них - кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов и секретарь горкома партии Ирина Якина.

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