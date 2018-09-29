Коалиция США оказывала военную поддержку террористам - глава МИД Сирии

Дамаск намерен очистить всю территорию арабской республики от террористов и незаконного иностранного присутствия. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. По его словам, борьба с терроризмом в стране почти окончена. Сейчас ситуация стала более безопасной.

Министр отметил, что прямую военную поддержку террористам оказывали силы коалиции во главе с США. Однако, несмотря ни на что, сейчас ситуация стабилизировалась, и в САР созданы все условия для добровольного возврата беженцев. В этом вопросе Сирия рассчитывает на помощь России.

Муаллем добавил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по выработке новой конституции.