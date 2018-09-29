Губернатор Воронежской области объяснил, почему выплатил своему заместителю 23 оклада

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что нет ничего незаконного в том, что его заместитель Юрий Агибалов получил 23 должностных оклада, после чего вернулся на ту же должность. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гусева, его заместитель достиг пенсионного возраста и может получить положенные ему выплаты.

Он пообещал, что даст подробный комментарий 1 октября, когда получит все необходимые документы.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что Агибалов после увольнения с поста врио вице-губернатора Воронежской области получил несколько сот тысяч рублей в качестве «выходного пособия», а также доплаты к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка. Позже он вновь устроился на эту же должность. Теперь он ежемесячно получает трехкратное поощрение к окладу.