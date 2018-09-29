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Политолог рассказал о том, кто стоит за новым взрывом в Донецке

Анастасия Евдокимова
17:10 29.09.2018
Кого убирают украинские националисты: политолог рассказал о том, кто стоит за взрывом в Донецке.

Взрыв на съезде Коммунистической партии Донецка произошел после завершения заседания.

Бомба, которая, по предварительным данным, была заложена под креслом, сработала, когда люди начали выходить из зала совещаний. Несомненно, диверсию устроили украинские националисты, заявил радио «Звезда» политолог Владимир Джаралла.

«Украинские националисты подвергают репрессиям тех, кто состоял в рядах украинской компартии. И только лишь в Донбассе украинские коммунисты действуют в достаточно свободной атмосфере. На развернувшихся выборах шансы у них невелики, поэтому как конкуренты они были не очень сильными, но в то же время они были очень важны тем, что жители Донбасса показывали свое единство, несмотря на разные диалоги», - рассказал «Звезде» Джаралла.

По словам политолога, теракт в Донецке является попыткой создать напряженную атмосферу в обществе, породить слухи о том, что это сделали конкуренты.

В результате взрыва в Донецке в субботу пострадали четыре человека. Среди них кандидат на пост главы Донецкой народной республики от Коммунистической партии Игорь Хакимзянов.

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