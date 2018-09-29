Сенцова доставили в больницу для обследования

Украинского режиссера Олега Сенцова вывезли в больницу из колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

В сообщении говорится, что в больнице режиссер проконсультируется с врачами и пройдет дополнительное обследование.

Напомним, в 2015 году Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за организацию террористического сообщества. Мать режиссера обращалась к президенту России с призывом его освободить.