Скрипаль передавал данные MI6 невидимыми чернилами в книгах русских писателей - СМИ

Британский шпион Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, в ходе работы на британскую разведку MI6 передавал Лондону засекреченную информацию с помощью невидимых чернил. Об этом говорится в книге журналиста BBC Марка Урабана «Skripal Files», выдержки из которой приводит в статье The Daily Mail. В материале содержится много фотографий из личного архива Скрипаля.

Журналист рассуждает, исходя из бесед со Скрипалем. В прошлом году он много раз брал у него интервью для написания книги о работе шпионов в период после холодной войны.

В книге рассказывается о том, как агент MI6 под условным именем Ричард Бэгнелл в начале 1990-х встретился с Сергеем Скрипалем в Мадриде и предложил ему работать с британским правительством. Журналист пишет, что Скрипаль дважды передавал Лондону секретную информацию, используя при этом книги.

В первый раз это произошло в 1997 году, когда его жена Людмила вместе с дочерью Юлией отправилась на каникулы в Аликанте. Там она передала «старому другу» Бэгнеллу подарок от мужа - роман русского писателя, в котором, по утверждению журналиста, содержалась секретная информация, написанная невидимыми чернилами. Второй такой презент якобы был передан на следующий год в Малаге.

В марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ, что спровоцировало крупный международный скандал. В свою очередь, в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.