Появилось новое видео прохода украинских кораблей через Керченский пролив

Военно-морские силы Украины сняли на видео, как суда «Корец» и «Донбасс» проходили через Керченский пролив в порт Мариуполь в сопровождении кораблей и авиации Российской Федерации. Кадры опубликованы на YouTube-канале «Військове телебачення України».

Начальник штаба Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов, чьи слова приведены в видео, рассказал, что переход через Керченский пролив проходил в сложной обстановке.

Напомним, что суда «Донбасс» и «Корец» ВМС Украины прошли 23 сентября под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск, для того чтобы поступить на службу в новую военно-морскую базу Украины. Российская пограничная служба ФСБ сопроводила их в соответствии с нормами международного права.

Ранее стало известно, что ВМС Украины обвинили России в «провокации» во время захода кораблей в порт Мариуполя. Она якобы была совершена со стороны российского пограничного катера «Мангуст», которое «опасно маневрировало рядом с украинским катером морской охраны».