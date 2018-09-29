В Барселоне происходят столкновения между митингующими и полицией

В Барселоне прошел масштабный митинг за независимость Каталонии, во время которого начались столкновения с представителями правопорядка, проводившими в это время отдельную акцию.

Демонстранты забросали силовиков краской, а полицейским пришлось пустить в ход дубинки.

Почти год назад, 1 октября 2017 года, в автономии прошел референдум о независимости, который Мадрид объявил незаконным. Накануне каталонский женералитет призвал премьера страны провести новое голосование об отделении автономии от Испании.