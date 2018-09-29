Французский снайпер рассказал, кто убил Захарченко

Французский снайпер из охраны генерала Шарля де Голля, бывший офицер Национальной жандармерии Франции, который является одним из создателей антитеррористической группы во время президентства Франсуа Миттерана, Поль Барриль в интервью газете OffGuardian рассказал, кто убил главу ДНР Александра Захарченко.

В настоящее время материал удален с сайта, однако ссылка на него осталась на странице издания в Twitter.

«Я знаю, кто убил Александра Захарченко в Донецке. Это было сделано 3-м специальным полком военной разведки Украины. Обучение проводилось инструкторами США в Хмельницком учебном центре, одной из их баз в Украине», - сказал Барриль.

Как сообщалось в статье, незадолго до покушения снайпер был приглашен в Донецк для консультации Захарченко по охране и личной безопасности, однако эта встреча так и не состоялась. Также снайпер рассказал, что на территории Украины НАТО ведет войну против России, альянс использует Украину как марионетку.

Из его слов следует, что в ДНР сейчас действуют различные западные разведывательные службы. Канадцы, американцы и англичане связаны с этими спецслужбами и военной разведкой Украины. Поль Барриль считает, что американцы или британцы использовали для устранения Захарченко кого-то из местных, установившего умную мину-ловушку.