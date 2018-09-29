Армия Сербии приведена в полную боевую готовность из-за действий Косово

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боеготовность из-за действий Приштины на севере Косово, заявил заместитель премьер-министра правительства республики и глава МВД Небойс Стефанович.

«В связи с нападением албанцев на севере Косово и Метохии и арестом сербов, которые не совершали каких-либо уголовных преступлений, я приказал начальнику полиции привести все полицейские подразделения в состояние высшей боевой готовности», - сказал он.

Отмечается, что МВД республики будет принимать все меры, которые сочтет необходимыми.

Ранее около 60 бойцов косовского спецназа заняли позиции недалеко от озера ГЭС «Газиводе» и вошли в Центр экологии и спорта возле плотины на севере края.