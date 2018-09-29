Биологи обнаружили на Земле бессмертное существо

Ученые выяснили, что единственным на сегодняшний день бессмертным животным считается медуза Turritopsis nutricula, живущая в тропических морях. Существо, размер которого составляет всего пять миллиметров, научилось бесконечно себя омолаживать.

Когда медуза достигает зрелости, она не умирает после размножения, как все ее сородичи, а возвращается из «взрослой» стадии развития обратно в «детскую».

Она опускается на дно, покрывается хитиновой коркой и превращается в полип. Под слоем этого вещества медуза «обновляется» и вновь повторяет весь свой жизненный цикл. Продолжаться этот процесс может до бесконечности.

В принципе, медуза может и погибнуть, но только если попадет в зубы какому-нибудь хищнику.

В данный момент ученые изучают феномен этого животного, пытаясь проследить, каким образом возможен процесс превращения клеток из одной формы в другую.