Раненый кандидат на пост главы ДНР Хакимзянов рассказал обстоятельства взрыва в Донецке

Кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, который был ранен в результате взрыва, прогремевшего в субботу на съезде компартии в Донецке, рассказал, как все произошло. По его словам, взрыв раздался в тот момент, когда он со своим доверенным лицом заходил в здание, пишет газета «Известия». Пострадали сам политик и его помощник. Всего пострадавших четверо.

После случившегося Хакимзянов потерял сознание, а когда очнулся, его одежда горела. Политик признается, что до сих пор плохо слышит.

«Правая сторона сейчас звенит... плохо слышу справа», - сказал он.

Ранее первый секретарь ЦК компартии ДНР Борис Литвинов, который стал очевидцем взрыва, в интервью «Звезде» рассказал о произошедшем. По его словам, совещание компартии подходило к концу, все стали выходить из кабинета, и в это время прогремел взрыв.

«Звезда» опубликовала первые кадры с места взрыва в Донецке. В ролике показано место ЧП. Также на кадрах видно, как работают сотрудники спасательных служб.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель, пострадали 11 человек.