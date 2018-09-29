Раненый кандидат на пост главы ДНР Хакимзянов рассказал обстоятельства взрыва в Донецке
Кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, который был ранен в результате взрыва, прогремевшего в субботу на съезде компартии в Донецке, рассказал, как все произошло. По его словам, взрыв раздался в тот момент, когда он со своим доверенным лицом заходил в здание, пишет газета «Известия». Пострадали сам политик и его помощник. Всего пострадавших четверо.
После случившегося Хакимзянов потерял сознание, а когда очнулся, его одежда горела. Политик признается, что до сих пор плохо слышит.
«Правая сторона сейчас звенит... плохо слышу справа», - сказал он.
Ранее первый секретарь ЦК компартии ДНР Борис Литвинов, который стал очевидцем взрыва, в интервью «Звезде» рассказал о произошедшем. По его словам, совещание компартии подходило к концу, все стали выходить из кабинета, и в это время прогремел взрыв.
«Звезда» опубликовала первые кадры с места взрыва в Донецке. В ролике показано место ЧП. Также на кадрах видно, как работают сотрудники спасательных служб.
31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель, пострадали 11 человек.