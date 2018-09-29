В луховицкой больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Пострадавшие в ДТП с перевернутым автобусом в Подмосковье начали поступать в Луховицкую ЦРБ с 07:00. Об этом рассказала главврач лечебного учреждения Галина Пончакова.

«По скорой помощи поступили семь человек, восемь человек обратились самостоятельно», - приводит «360» ее слова.

Пончакова отметила, что из всех обратившихся госпитализировать пришлось четверых. Одна женщина, состояние которой медики оценили как тяжелое, была помещена в реанимационное отделение.

«Состояние пострадавшей уже значительно лучше, она в сознании», - уточнила главный врач больницы.

Галина Пончакова подчеркнула, что состояние всех госпитализированных не вызывает опасения у врачей.

Отметим, что, согласно последней информации, число пострадавших в результате ДТП с перевернувшимся автобусом в Московской области возросло до 22 человек.

Напомним, авария с участием автобуса и автомобиля произошла в Московской области утром 29 сентября. ДТП случилось на 127-м километре трассы М-5 «Урал».