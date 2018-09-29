Опубликованы первые кадры с места взрыва в Донецке

«Звезда» публикует первые кадры с места взрыва в Донецке. В ролике показано место ЧП. Также на кадрах видно, как работают сотрудники спасательных служб.

Кроме того, согласно последней информации, число пострадавших увеличилось до четырех человек.

Ранее очевидец сообщил подробности взрыва в Донецке. По его словам, пакет со взрывчаткой мог лежать под пуфиком недалеко от комнаты, где проходило совещание.