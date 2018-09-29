Путин сменил начальника Управления по внешней политике РФ
Претендента на должность выбирали из числа профессиональных дипломатов.
Фото: Андрей Стенин, РИА Новости
Владимир Путин назначил нового главу президентского управления по внешней политике. Им стал Игорь Неверов. Прежний руководитель ведомства, Александр Манжосин, освобожден от должности. Он проработал в ней 14 лет.
Игорь Неверов - опытный дипломат. В данный момент он возглавляет Второй европейский департамент МИД. Свою карьеру начинал с поста атташе посольства СССР в США. С 2009 по 2014 год Неверов работал послом России в Швеции.