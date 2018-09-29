Путин сменил начальника Управления по внешней политике РФ

Владимир Путин назначил нового главу президентского управления по внешней политике. Им стал Игорь Неверов. Прежний руководитель ведомства, Александр Манжосин, освобожден от должности. Он проработал в ней 14 лет.

Игорь Неверов - опытный дипломат. В данный момент он возглавляет Второй европейский департамент МИД. Свою карьеру начинал с поста атташе посольства СССР в США. С 2009 по 2014 год Неверов работал послом России в Швеции.