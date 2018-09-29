Спину и ноги посекло, одежду разорвало - очевидец о взрыве в Донецке

Первый секретарь ЦК компартии ДНР Борис Литвинов стал очевидцем мощного взрыва, прогремевшего в одном из зданий Донецка. Об этом он рассказал в интервью «Звезде».

«Съезд уже закончился. Основные делегации разошлись. Совещание подходило к концу, начали выходить из комнаты, и в это время произошел взрыв», - сказал он.

По его словам, предположительно, взрывной пакет был оставлен под пуфиком в том помещении, где проходило совещание. Литвинов также подтвердил, что пострадало три человека.

«Наиболее пострадала Ирина Якина, первый секретарь Донецкого горкома партии. Ранения средней степени без угроз для жизни. Спину, ноги посекло, одежду разорвало - она находилась недалеко от эпицентра взрыва», - уточнил он.

Также стало известно, что среди пострадавших при взрыве был кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР от компартии Игорь Хакимзянов.