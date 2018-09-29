Порошенко понадеялся на скорое принятие в ООН украинского варианта резолюции по Крыму

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что якобы получил гарантии, что Генассамблея ООН примет резолюцию по Крыму. Причем, по его мнению, в этом документе Россия якобы будет названа «страной-оккупантом». К такому выводу Порошенко пришел после участия в ГА ООН, а также после встреч с мировыми лидерами.

«Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию», - цитирует сообщение РИА Новости.

С этим сообщением он выступил в субботу, 29 сентября, на Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».