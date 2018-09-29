Эксперты назвали автомобили российского рынка, способные работать на самом дешевом топливе

Рост стоимости бензина увеличил разницу между АИ-92 и АИ-95 в некоторых случаях до четырех рублей. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что начал расти спрос на новые и подержанные автомобили, которые могут работать на топливе с более низким октановым числом.

При этом новых моделей, способных «переваривать» такое топливо, год за годом становится все меньше, так как автопроизводители начали переводить свою продукцию на бензин большей энергетической ценности.

Специалисты составили подборку автомобильных компаний, которые по-прежнему делают ставку на АИ-92.

Как пишет «Российская газета», безбоязненно можно лить топливо АИ-92 в бензобаки всей линейки автомобилей компании Ravon. Также компании Honda и Suzuki допускают использование 92-го для большинства своих моделей, правда лить низкооктановое топливо в турбированные версии моделей Vitara и SX4 специалисты не рекомендуют.

АИ-92 одобрен и для большинства моделей Ford и Chevrolet. Для продукции партнеров по альянсу Kia - Hyundai заправка 92-м также официально разрешена. Газета при этом отмечает, что легковые машины Hyundai Solaris и Kia Rio при работе на бюджетном бензине демонстрируют экономичный расход топлива.

Кроме того, 92-й бензин «переваривают» почти все среднеразмерные и полноразмерные представители полноприводной линейки Toyota.

В материале газеты отмечается, что большинство китайских моделей для российского рынка откалиброваны под топливо АИ-92. Такая политика компаний из Поднебесной (а это Great Wall, Lifan, Chery, Dongfeng, Geely, BYD и FAW) объясняется тем, что целевая аудитория нацелена на экономию.

Из российских машин хорошо «съедают» АИ-92 модели Hunter и «Патриот» компании УАЗ. АвтоВАЗ допускает использование 92-го топлива в своих новых автомобилях, однако рекомендует заправлять их АИ-95.