При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР

Среди пострадавших при взрыве, прогремевшем 29 сентября в одном из зданий в Донецке, оказался кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР от компартии Игорь Хакимзянов. Всего в результате ЧП пострадали три человека.

Как уточнил член компартии ДНР Геннадий Фоменко, всего в здании на момент взрыва было около 50 человек.

«На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов, кандидат на пост главы ДНР», - сказал он.

По словам депутата Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислава Бердического, три человека пострадали в момент выхода из здания, уточняет РИА Новости.