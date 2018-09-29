Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Индонезии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением и цунами.

Ранее сообщалось, что число жертв удара стихии в Индонезии достигло 384 человек. Атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин позже заявил, что среди погибших российских граждан нет.

Напомним, утром в пятницу возле побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Спустя какое-то время в этом же районе были вновь зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4. После этого стало известно, что на индонезийский город Палу обрушилось цунами.