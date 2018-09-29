Мощный взрыв прогремел в Донецке

На съезде компартии в Донецке прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали три человека.

Как уточнил депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, пока не известно, что стало причиной взрыва.

«В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии», - цитирует его РИА Новости.

В начале сентября сообщалось, что в Донецке прогремел еще один взрыв, который был настолько мощным, что его было слышно по всему городу.