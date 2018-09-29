Порошенко отказался возвращать долги России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна якобы не должна выплачивать долги России. Речь идет о задолженности в три миллиарда евро.

«Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, вброшенные в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кэшем (наличными - прим. ред.) в свои грузовики и вывез с Украины», - цитирует его «Интерфакс-Украина».

При этом Порошенко убежден, что «правда в суде победит», а от Украины «несправедливо требовать этих платежей».

Россия выкупила украинские суверенные еврооблигации на сумму три миллиарда долларов в декабре 2013 года. После этого Верховная рада ввела мораторий на обслуживание госдолга, в том числе перед Москвой.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года удовлетворил жалобу Киева на решение вышестоящего суда, обязавшего Украину выплатить долг. Россия же теперь, по словам министра финансов и вице-премьера РФ Антона Силуанова, обратится в Верховный суд Великобритании.