Слова Столтенберга о «нелюбви» России к НАТО назвали «впадением в детство»

Генеральный секретарь НАТО посетовал на то, что Россия «не любит» альянс. Соответствующее заявление он сделал 26 сентября, выступая в нью-йоркском мемориале, посвященном жертвам терактов 11 сентября.

«Думаю, Россия не любит НАТО. Конечно, они не согласны с нами, такая позиция… и они сочли бы большим успехом, если бы смогли разделить нас», - предположил Столтенберг.

По мнению ведущего программы «Задело» на телеканале «Звезда» Николая Петрова, данное высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса вызывает удивление.

«Хочется задать встречный вопрос: простите, ребята, а за что вас любить? За Югославию 1999 года? За процветающую некогда Ливию, которую вбомбили в каменный век? Или, может быть, за бесконечную афганскую эпопею, которой, кстати, через неделю, 7 октября, стукнет уже 17 лет, и конца и края ей не видно? А может быть, мы должны испытать приступ любви к альянсу за бесконечные, непрекращающиеся попытки втянуть в состав участников НАТО Грузию, Украину, Молдавию, а время от времени даже и Армению? По крайней мере, реверансы и разговоры об этом в Брюсселе постоянно ведутся.

Они и вправду надеются на "большое и светлое чувство" России к НАТО? Или со стороны Брюсселя это такое впадение в детство, в школьные годы чудесные, когда позарез надо было ударить портфелем по голове самую красивую девочку класса, чтобы она наконец-то обратила на тебя внимание? В нынешней ситуации жаловаться генсеку НАТО на то, что Россия, дескать, альянс не очень любит, как-то странно. Согласитесь, это была бы очень странная любовь», - отметил Петров.