«Огненное» ДТП под Петербургом попало на видео

Смертельное лобовое ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей на Выборгском шоссе в направлении Санкт-Петербурга. Информацию подтвердили в ГИБДД по области.

ДТП случилось в районе города Сертолово. По предварительной информации, в результате аварии погиб водитель одного из автомобилей, второй пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники МЧС работают на месте инцидента. Движение в районе ДТП сильно затруднено.