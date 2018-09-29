«Огненное» ДТП под Петербургом попало на видео
В результате аварии погиб один человек.
Видео: Евгений Лабуз / Вконтакте
Смертельное лобовое ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей на Выборгском шоссе в направлении Санкт-Петербурга. Информацию подтвердили в ГИБДД по области.
ДТП случилось в районе города Сертолово. По предварительной информации, в результате аварии погиб водитель одного из автомобилей, второй пострадавший был госпитализирован.
В настоящее время сотрудники МЧС работают на месте инцидента. Движение в районе ДТП сильно затруднено.