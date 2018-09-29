Порошенко рассказал об «изоляции»

Петр Порошенко заявил о полной изоляции России на Генассамблее в ООН. К таким выводам украинский лидер пришел после возвращения на родину, выступая на открытии международного экономического форума в Харькове, сообщает RT.

«Везде поставлен абсолютно четкий вопрос об укреплении поддержки Украины, об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством», - рассказал Порошенко собравшимся на форуме.

Ранее схожие мысли об изоляции России пришли в голову министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. В Нью-Йорке на заседании Генассамблее ООН украинские политики постоянно критиковали Россию, безосновательно обвиняя ее в том числе в оккупации Азовского моря.