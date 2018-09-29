Компания-владелец «Севастополя» связала с санкциями задержание российского судна в Южной Корее

Задержание в южнокорейском порту Пусан российского судна «Севастополь» носит политический характер и связано с введенными в отношении компании-владельца «Гудзон» санкций. Такое заявление сделал генеральный директор ООО «СК Гудзон» Геннадий Кононенко.

«Вчера вечером от морской администрации порта Пусан было получено письмо в адрес нашей компании. Содержание письма гласит, что теплоход “Севастополь” задерживается по решению правительства Южной Кореи. Задержание носит политический характер и связано с введением санкций в отношении компании “Гудзон” 22 августа. В письме также написано, что для прояснения вопроса правительству РФ необходимо связаться с правительством Южной Кореи», - сказал Кононенко в беседе с корреспондентом «Звезды».

Представитель компании сообщил, что судно пришло в Южную Корею 2 августа, до введения ограничительных мер, на плановый ремонт. По его словам, предполагалось, что уже в это воскресенье, или понедельник теплоход «встанет под погрузку и пойдет в Россию».

Кононенко добавил, что «после введения 22 августа санкций, 23 августа комиссия государственных органов Южной Кореи в составе 15 человек прибыла на пароход, смотрела навигационную документацию, судовые документы, порты захода, общалась с экипажем, обследовала судно».

«Все это было связано с возможным посещением КНДР. Обнаружено ничего не было. Судно никогда не заходило в Северную Корею. Комиссия уехала, отметив, что не имеет вопросов к судну», - рассказал гендиректор «Гудзона».

Ранее сообщалось, что российское судно «Севастополь», которое принадлежит компании «Гудзон», было задержано в южнокорейском порту Пусан. Как уточнил представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский, судно не было арестовано, однако в настоящее время ему не могут разрешить отход.