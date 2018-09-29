Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019-2021 годы

В Государственную думу поступил проект бюджета России на 2019-2012 годы. В электронной базе данных палаты размещено соответстующее уведомление. В этом году проект бюджета частично изложен на бумаге, а частью выполнен в электронном виде.

Согласно проекту документа профицит бюджета в процентах к ВВП останется прежним: в следующем году он не должен превысить 1,8%, в 2020 году – 1,1%, в 2021 – 0,8% ВВП.

Проект бюджета учитывает объем ВВП в следующем году в размере 105,82 триллиона рублей, при ожидаемом уровне инфляции (декабрь к декабрю) 4,3%; в 2020 году ВВП – 110,732 триллиона, при инфляции не выше 3,8%, в 2021 году – 118,409 триллионов рублей и 4% инфляции соответственно.

Доходная часть национальной казны в следующем году прогнозируется на уровне 19,969 триллионов с ученом нефтегазовых доходов, которые по итогам года будут направлены в Фонд национального благосостояния – 3,369 триллионов рублей. Расходы ожидаются на уровне 18,037 триллионов. В абсолютном выражении профицит бюджета составит 1,932 триллиона рублей.

Основные параметры бюджета на 2020 год будут такими: доходы на уровне 20,218 триллионов рублей, профицит – 1,224 триллиона. В 2021 году доходы ожидаются в размере 20,978 триллионов рублей, профицит - 951,978 миллиардов.

Бюджет учитывает развитие программы внутренних заимствований. Объем привлечения средств через выпуск ценных бумаг в 2019 году составит 1,705 триллионов рублей. На погашение бумаг в этом году планируется направить 720,2 миллиарда.

Таким образом, объем валового привлечения на рынке составит 2,425 триллионов рублей. На 2020 год чистое привлечение через выпуск ценных бумаг в рублях запланировано в объеме 1,800 триллиона рублей. С учетом расходов на погашение в размере 579,6 миллиардов рублей объем валового размещения составит 2,380 триллиона. В 2021 году РФ планирует чистое привлечение на внутреннем рынке в объеме 1,578 триллионов рублей, погашение - 984,79 миллиарда рублей, валовый объем - 2,562 триллиона рублей.

Ежегодно по программе внешних заимствований предусмотрено общее привлечение средств в сумме трех миллиардов долларов США. При этом на 2019 год также предусматривается возможность выкупа евробондов на сумму до четырех миллиардов долларов США.