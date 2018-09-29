Главный пограничный переход между Сирией и Иорданией возобновил работу после реконструкции. Как сообщили в министерстве транспорта арабской республики, сегодня, 29 сентября, через контрольный пункт Насиб начали движение грузовые автомобили.

Фуры едут как в сторону Сирии, так и Иордании. До войны этот коридор имел важное экономическое значение, поскольку через него шел основной поток товаров из портов Средиземного моря в страны персидского залива.

Помимо пограничного перехода власти отремонтировали и трассу, по которой идут машины, а также восстановили мосты.

Как на этой неделе сообщали в Министерстве обороны России, которое координирует работу центра распределения беженцев, через пункт Насиб в Сирию сможет вернуться большое количество мирных жителей, которые во время войны вынуждены были спасться от террористов за границей.