Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 384 человек

Число жертв цунами и землетрясения, обрушившихся на Индонезию, согласно последним данным, достигло 384 человек. Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он не назвал точное количество раненых.

Напомним, утром в пятницу возле побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Спустя какое-то время в этом же районе были вновь зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4. После этого стало известно, что на город Палу обрушилось цунами.

Атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин позже заявил, что среди жертв удара стихии российских граждан нет.