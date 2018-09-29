Украине предрекли полное исчезновение

Украина начинает постепенно исчезать: лишь за последние 27 лет в стране недосчитались 468 сел и примерно столько же находится в запустении. При этом, согласно статистике портала ТСН, лидером печального рейтинга является Черниговская область, где начиная с 1990 года с учета было снято 54 села, а еще десять и вовсе опустели.

Портал уточняет, что Черниговская область век назад называлась наиболее привлекательным для жизни регионом.

При этом эксперты сообщают, что на Украине огромные территории могут стать безлюдными, поскольку в стране катастрофически сокращается население.

«Миграция, война, ДТП, но, самое главное, только в Киеве рождаемость превышает смертность. В семи областях Украины на сотню умерших не рождается и половина детей», - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что эта тенденция «будет сохраняться».

Ранее сообщалось, что США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море «за считаные минуты».